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İnternetten telefon siparişi veren kadına cinsel içerikli solüsyon gönderdiler

Kocaeli'de internetten cep telefonu siparişi veren kadına cinsel içerikli solüsyon gönderildi. Kutuyu açar açmaz soluğu emniyette alan talihsiz kadın "Telefondaki kişiye 'Dolandırıcılık falan olmasın?' diye sordum. Bana yasal bir firma olduklarını, kendilerine her şekilde ulaşabileceğimi söylediler" dedi.

19.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:24

Kocaeli'nin ilçesinde yaşayan Elif Soylu, babasının telefonuna gönderilen link üzerinden verdiği cep telefonu siparişi yerine cinsel içerikli solüsyon gönderilince soluğu poliste aldı.

Elif Soylu, babasının telefonuna mesaj yoluyla gönderilen linki açtığında, piyasa değeri yaklaşık 4 bin TL olan cep telefonunun 199 TL'ye satıldığını gösteren reklamla karşılaştı. "Sipariş vermek için tıklayın" yazısı da bulunan link üzerinden telefon satın almak için başvuru formu doldurdu. Daha sonra Soylu'yu arayan kimliği belirsiz bir kişi, adres bilgisini aldı, siparişin onayladığını söyledi. 3 gün sonra ise evine kargo ile paket geldi. Ancak paketten cep telefonu yerine cinsel içerikli solüsyon çıktı. Elif Soylu, hemen polis merkezine giderek, başından geçenleri anlattı. Buradan Tüketici Hakem Heyeti'ne yönlendirilen Soylu'ya, faturası olmadığı için işlem yapılamayacağı söylendi.

"YASAL BİR FİRMA OLDUKLARINI SÖYLEDİLER"

Elif Soylu, "Babamın cep telefonuna gelen mesajda, 199 liraya akıllı telefon verdikleri yazıyordu. Ben de form doldurdum. Telefonla beni arayıp, 'Akıllı telefonu 199 liraya veriyoruz. Siparişinizi onaylıyor musunuz?' dediler. Ben de onayladığımı söyledim. Sonrasında ise telefon yerine solüsyon gönderdiler. 199 lira cazip geldi, telefona da ihtiyacımız olduğu için sipariş verdik. Telefondaki kişiye 'Dolandırıcılık falan olmasın?' diye sordum. Bana yasal bir firma olduklarını, kendilerine her şekilde ulaşabileceğimi söylediler" dedi.

"AĞABEYİM DOLANDIRICI OLDUKLARINDAN ŞÜPHELENİNCE VAZGEÇTİ"

'Dolandırıcılardan şikayetçi olmak istediğini ancak kimsenin kendisine yardımcı olmadığını öne süren Elif Soylu, şunları kaydetti: "Karakola gittim. Oradaki yetkililer bana, Tüketici Mahkemesi'ne gitmem gerektiğini söylediler. Derince Kaymakamlığı Tüketici Mahkemesi'ne başvurdum. Onlar da fatura olmadığı için işlem gerçekleştiremeyeceklerini söylediler. Ben mağdur oldum başka insanlar da mağdur olmasın. Ben ağabeyime de söylemiştim. Ağabeyim 'Ben de sipariş veririm' dedi. Sonra dolandırıcı olmalarından şüphelenip, vazgeçti" şeklinde konuştu.

İnternetten telefon siparişi veren kadına cinsel içerikli solüsyon gönderdiler

Derince, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (4)
..:Ucuzdur vardır illeti, pahalıdır vardır hikmeti, lütfen ya biraz da okuyalım eğitim şart bu ülkede gerçekten.
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EYUB:BU URUN BİZLERİN DE CANINI YAKTI BU DEVLETİMİZ BUNA DUR DEMESİ LAZİM BUNU YAPALLARA HARAM ZİTKIM OLSUN
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BİLGE:saf bu ya :)
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FERMANDER:Yik artik bu ne ya
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