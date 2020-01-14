Cep telefonunda çocuk istismarı içeren müstehcen filmler bulunan şahıs tutuklandı

Nevşehir'in Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından cep telefonundan çocuk istismarı içeren müstehcen filmler çıkan şüpheli tutuklandı.

ÇOCUK İSTİSMARI İÇEREN MÜSTEHCEN FİLMLER BULUNDU

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan aranan M.A.U.'nun yapılan cep telefonu incelemesinde çocuk pornografisi ile ilgili olabileceği değerlendirilen videolara ve müstehcen fotoğraflar tespit edildi.

TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.U. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.