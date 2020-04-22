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CEP TELEFONUNU ÇALIN HIRSIZLARIN KAÇMA ANI KAMERADA

Haber Ali Ablay İstanbul DHAFatih'te yabancı uyruklu kadının montunun cebinden cep telefonunu çalan hırsızların kaçma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

22.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:18
Haber Ali Ablay İstanbul DHA
Fatih 'te yabancı uyruklu kadının montunun cebinden cep telefonunu çalan hırsızların kaçma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Istanbul Fatih 20 Nisan tarihinde Mesihpaşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yürüyen Kırgızistan vatandaşı Shirin A.'nın (28) yanına yaklaşıp montunun cebinden cep telefonunu aldıktan sonra kaçmaya başladılar. Şikayet üzerine olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapkaç olayını gerçekleştiren hırsızların kaçma anına ilişkin kamera görüntülerine ulaştı.
Görüntüler üzerinden yaptığı çalışma ile hırsızların eşkallerini tespit eden polis, aynı gün Fatih T.'yi (38) Fatih'te, İlhan E.'yi de (45) Aksaray'da gözaltına aldı. Hırsızlık, uyuşturucu, kapkaç suçlarından çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatih T., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İlhan E. İse hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. CEP TELEFONUNU ÇALIN HIRSIZLARIN KAÇMA ANI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Kırgızistan, İstanbul, Fatih, Güncel
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