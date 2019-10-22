Haberler » Güncel » Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı

Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı

Bursa'da K.P. (26), parkta yanına gidip, arkadaşını arayacağını belirterek cep telefonunu istediği B.Ç.'yi (24), olumsuz cevap alınca sırtından bıçakla yaraladı.

22.10.2019 09:41Cep telefonunu vermeyen genci, sırtından bıçakladı

Bursa'da K.P. (26), parkta yanına gidip, arkadaşını arayacağını belirterek cep telefonunu istediği B.Ç.'yi (24), olumsuz cevap alınca sırtından bıçakla yaraladı.

Olay, dün gece Osmangazi ilçesi Botanik Park'ta meydana geldi. K.P., parkta oturan B.Ç.'nin yanına gidip arkadaşını aramayacağını söyleyerek cep telefonunu istedi. B.Ç., kendisini tanımadığını belirtip bu isteği geri çevirince K.P. yanındaki bıçağı çekti. K.P., B.Ç.'yi sırtından bıçaklayıp, kaçtı. Çevre sakinleri, kanlar içinde yere yığılan B.Ç. için ambulans çağırdı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, K.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------

-Bıçaklanan B.Ç.'nin hastaneye getirilişi

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.02 Boyut: 117 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN- Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -

=========================



Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:02 Sığır kalbiyle dikişsiz kalp ameliyatı eğitimi
11:02 Gine Cumhurbaşkanı Conde TİKA projesinin açılışını yaptı
11:02 Liseden kimya sektörüne üretim katkısı
11:02 Polis Amirleri Eğitim Merkezi'ne 7 bin polis alınacak! Başvuru için son 3 gün
11:02 Facebook İranlı ve Rusların yönettiği 4 sayfayı kaldırdı
11:01 Nadir hastalıklar Türkiye'de 5 milyon insanı etkiliyor
11:01 Uyuşturucu iğneyle vurulan köpeğin kalp krizinden öldüğü iddiası
22.10.2019 11:03:01