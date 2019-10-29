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Şoförün dikkatsizliği annesinin canına mal oldu: Kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü. Araç sürücüsünün, kaza yerinden 32 km önce polis kontrol noktasında, seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu için ceza yediği ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerden birisinin şoförün annesi olduğu öğrenildi.

29.10.2019 12:14

Samsun'da araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu gerekçesiyle ceza yazıldığı öğrenilen sürücü, bir süre sonra otomobiliyle menfeze uçtu. Kazada sürücünün anne ve babaannesi hayatını kaybederken, kendisiyle birlikte babası da yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi, Samsun-Ankara kara yolu 8. kilometresi Sarıışık mevkisinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Berber idaresindeki 06 BT 0883 plakalı otomobil, Samsun istikametinden Ankara yönüne seyir halindeyken yağmur yağmasından dolayı kaygan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak menfeze takla atıp ters döndü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, araç sürücüsünün annesi Hülya Berber ile babaannesi Adile Berber olay yerinde hayatını kaybederken, babası Mehmet Berber ile kendisi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Berber'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

CEZA YAZILDIKTAN 32 KM SONRA KAZA YAPTI

Kaza yapan araç sürücüsü Hüseyin Berber'in Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisindeki polis uygulama noktasında araç kullanırken cep telefonu ile konuştuğu için para cezası yazıldıktan yaklaşık 32 kilometre sonra kaza yaptığı ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şoförün dikkatsizliği annesinin canına mal oldu: Kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR (1)
AGRILI:Allah rahmet eylesin yakınlarına sabırlar inş
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