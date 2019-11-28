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Cephanelik gibi ev

Cephanelik gibi ev - Jandarmadan uyuşturucu ve silah kaçakçısının evine baskın Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildiBURSA - Bursa'da jandarma ekipleri bir eve baskın yaptı.

28.11.2019 19:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:12
Cephanelik gibi ev
- Jandarmadan uyuşturucu ve silah kaçakçısının evine baskın
Çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
BURSA - Bursa'da jandarma ekipleri bir eve baskın yaptı. Baskın yapılan ev cephaneliği aratmazken, aynı zamanda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi'ye bağlı Sakarya Mahallesinde ikamet eden İ.D. isimli şahsın uyuşturucu, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı istihbaratına ulaştı. Eve operasyon yapmak için Cumhuriyet Savcılığından izin alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Evde arama yapan jandarma ekipleri, 20 bin adet metamfetamin hap, 2 bin 500 gram esrar, 11 adet tabanca, 1 adet makinalı tabanca, 212 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi, 4 adet av tüfeği, 7 adet uyuşturucu içme aparatı ve bu suçlardan elde edildiği düşünülen 12 bin lira ile 296 dolar ele geçirdi. Baskın sırasında cephaneliği aratmayan evde bulunan İ.D. isimli şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. İ.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cephanelik gibi ev

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Kaynak: İHA
Haber Videosu : Cephanelik gibi ev


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