Cerablus'da Kadınlar Günü Etkinliği

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/saglik-bakanligi/' title='Sağlık Bakanlığı'>Sağlık Bakanlığı</a> tarafından, <a class='keyword' href='/firat/' title='Fırat'>Fırat</a> Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/cerablus/' title='Cerablus'>Cerablus</a>'ta kurulan <a class='keyword' href='/cerablus/' title='Cerablus'>Cerablus</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/devlet-hastanesi/' title='Devlet Hastanesi'>Devlet Hastanesi</a> yönetimi, Suriyeli kadın hastalara karanfil verdi.<br><br>Hastane Müdürü Necip Bilici, beraberindeki Müdür Yardımcısı Muhammet Öztekin ve Başhemşire Yasin Maraşlıoğlu, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/8-mart-dunya-kadinlar-gunu/' title='8 Mart Dünya Kadınlar Günü'>8 Mart Dünya Kadınlar Günü</a> dolayısıyla hastanede etkinlik düzenleme kararı aldı.<br><br>Bu kapsamda hastaneye gelenlere karanfil dağıtıldı.<br><br>Kadınlarsa hastane yönetimine teşekkür etti.