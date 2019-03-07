07 Mart 2019, 15:58
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Cerablus'da Kadınlar Günü Etkinliği

Cerablus

Sağlık Bakanlığı tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Cerablus'ta kurulan Cerablus Devlet Hastanesi yönetimi, Suriyeli kadın hastalara karanfil verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Cerablus'ta kurulan Cerablus Devlet Hastanesi yönetimi, Suriyeli kadın hastalara karanfil verdi.

Hastane Müdürü Necip Bilici, beraberindeki Müdür Yardımcısı Muhammet Öztekin ve Başhemşire Yasin Maraşlıoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hastanede etkinlik düzenleme kararı aldı.

Bu kapsamda hastaneye gelenlere karanfil dağıtıldı.

Kadınlarsa hastane yönetimine teşekkür etti. Sağlık Bakanlığı, Dünya Kadınlar Günü, Cerablus, Güncel
Kaynak: AA