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Cerablus'ta araca yerleştirilen bomba patladı: 4 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

06.10.2019 00:06Cerablus'ta araca yerleştirilen bomba patladı: 4 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde, Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezinde, ÖSO aracına yerleştirilen bomba infilak etti. Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan kentlerde sabah saatlerinde bomba yüklü motosikletlerle düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında ise 16 sivil yaralanmıştı.

Cerablus, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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