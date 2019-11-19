Haberler » Güncel » Cerablus'ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı - Haber

Cerablus'ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

19.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 19.11.2019 16:33
'nin Türkiye sınırındaki ilçesinde, bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında bir sivil yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus merkezinde, motosiklete yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre, bir sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
İkinci bomba etkisiz hale getirildi
Öte yandan güvenlik güçleri, ilçe merkezinde bomba yüklü bir motosiklet daha tespit ederek, olası bir saldırının önüne geçti.
Motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği, bomba imha uzmanlarınca güvenli şekilde etkisiz hale getirildi.
Cerablus'ta bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı

Cerablus, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilmek üzere bırakılan siyanürlü mektubun gizemi çözüldü
19:57 Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı
19:56 Beylerhan köylüleri sanayi bölgesinin genişlemesini istiyor
19:56 SETA'da "Türk-Amerikan İlişkilerini Yeniden Tanımlamak" paneli
19:54 Adnan Oktar organize suç örgütü davası
19:37 İbrahim Kalın'dan S-400 ve F-35 krizi hakkında açıklama: NATO Zirvesi'nde ABD'nin tekliflerini alacağız
19:21 Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK'dan okula havanlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı
18:50 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan siyanür intiharlarıyla ilgili açıklama: Siyanürle ilgili takip sistemi kurulacak
18:46 Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kardeşinden şikayetçi olmadı
18:34 Terör örgütü YPG/PKK Azez'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 13 yaralı
19.11.2019 20:00:30