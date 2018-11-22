Cerablus'ta Sokağa Çıkma Yasağı Sona Erdi

TSK
ve ÖSO'nun ortaklaşa yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus
'ta yağmacılara yönelik operasyonlar sona erdi. Sokağa çıkma sona erdi. Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) ile Özgür Suriye
Ordusu'nun (ÖSO) ortaklaşa yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Azez
, Cerablus ve El Bab kentinde yağmacılara yönelik operasyonlar sona erdi. Kamu huzurunu yeniden tesis etmek için, bölgede istikrarı bozmaya çalışıp çeteleşen bazı gruplara yönelik operasyonlar tamamlandı. Terörden arındırılmış Cerablus'ta hırsızlık yapan, çeteleşen ve yağmalama yapan gruplara karşı operasyon biterken sokağa çıkma yasağı da kalktı. Afrin
'de huzur operasyonu kapsamında durumun kontrol altına alınmasıyla, çeteleşen grupların Cerablus'taki uzantıları da etkisiz hale getirildi.
Öte yandan ÖSO, halkın güvenliğini tehdit eden gruplara karşı operasyonların devam edeceğini belirtti. - AFRİN
Cerablus
22 Kasım 2018 Perşembe 17:16