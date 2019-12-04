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Cerablus'ta yetim ailelerine konut yardımı

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde inşa ettiği prefabrik konutlara yetim ailelerini yerleştirdi.

04.12.2019 17:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:55
Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, 'nin kuzeyindeki ilçesinde inşa ettiği prefabrik konutlara yetim ailelerini yerleştirdi.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinde yetim ailelerinin barınması için "Yardımeli Kardeşlik Köyü"nü inşa ettikleri ifade edildi.
Açıklamada, konut projesinde Cerablus yerel meclisinin de katkıları olduğu belirtilerek, "Yardımeli Kardeşlik Köyü, 40 haneden oluşmakta olup içerisinde cami, oyun alanları, iş atölyeleri, yeşil alan ve çok amaçlı kullanılabilecek mekanların da bulunduğu kompleks bir yaşam alanı olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.
Köyün, prefabrik yapıya sahip 40 konuttan oluştuğunun kaydedildiği açıklamada, "Yapılan operasyonlarla huzur ve barışın yeniden sağlandığı ve ailelerin yeniden yurtlarına kavuştuğu Cerablus'ta, yeni bir hayata başlamalarına katkı sağlayacak olan model ve modern konutlara yerleştirilen ailelere, ev eşyaları da Yardımeli Derneği tarafından hediye edildi." bilgisi verildi.
Projenin derneğin bağışçılarının yanı sıra, Cerablus Yerel Meclisi ve Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi ile ortaklaşa yürütüldüğü öğrenildi.
2007 Yılında kurulan Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Türkiye ile 50 ülkede yardım faaliyetlerinde bulunuyor.
Cerablus'ta yetim ailelerine konut yardımı

Cerablus, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


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