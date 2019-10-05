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Cerablus ve Başköy'de bomba yüklü motosikletle saldırı: 14 yaralı

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Başköy şehrinde patlama meydana geldi.

05.10.2019 11:58Cerablus ve Başköy'de bomba yüklü motosikletle saldırı: 14 yaralı
Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Başköy şehrinde patlama meydana geldi. Her iki patlamada da bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 14 sivilin yaralandığı açıklandı.

Suriye'nin Halep iline bağlı Cerablus'taki Şehitler Kavşağı yakınında ve Suriye'nin Başköy şehrinde meydana gelen patlamada bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. 14 sivilin yaralandığı patlamada 4'nün Cerablus ve aralarında kadınlarında bulunduğu 10 sivilin Başköy şehrindeki patlamada yaralandığı belirtildi. Başköy'deki saldırının ise pazar yerinde gerçekleştirildiği belirtiliyor. - CERABLUS

Cerablus, Suriye, Başköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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