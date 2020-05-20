Cerablus ve El Bab'da, her gün 6 bin 400 kişiye iftar veriliyor

Cerablus ve El Bab'da, her gün 6 bin 400 kişiye iftar veriliyorİNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriye'nin Cerablus ve El Bab kentlerinde her gün 6 bin 400 ihtiyaç sahibine iftar yemeği dağıtılıyor.

20.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:05
Cerablus ve El Bab'da, her gün 6 bin 400 kişiye iftar veriliyor
İNSANİ Yardım Vakfı (İHH) tarafından Suriye'nin Cerablus ve El Bab kentlerinde her gün 6 bin 400 ihtiyaç sahibine iftar yemeği dağıtılıyor.
Ramazan ayında Suriye'deki savaş mağduru sivillere yönelik yardım çalışmalarına devam eden İHH, Cerablus ve El Bab'ta ihtiyaç sahibi 6 bin 400 kişilik yemeği her gün bölgedeki kamplara giderek dağıtıyor. İHH görevlileri, sivillere yardımları ulaştırırken koronavirüs tedbirlerine uyduklarını ifade edip, aynı zamanda Suriyelileri de bu yönde uyardıklarını kaydetti. Cerablus ve El Bab’da, her gün 6 bin 400 kişiye iftar veriliyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Cerablus, Suriye, İHH, Güncel, Haber

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