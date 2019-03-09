Çerçioğlu, İncirliovalı Kadınlarla Buluştu

İncirliovalı kadınlar Aydın
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
ve İYİ Parti
İncirliova Belediye Başkan Adayı Aytekin Kaya'yla buluştu. Yüzlerce kadının dayanışma için bir araya geldiği 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
buluşmasında Başkan Çerçioğlu'na CHP Parti Meclisi
üyesi ve CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan
da eşlik etti.
Kadınların dayanışma buluşmasında konuşma yapan Başkan Çerçioğlu sözlerine tüm kadınların Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin İncirliova'ya yaptığı yatırımlardan söz eden Başkan Çerçioğlu, İncirliova'ya 57 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi. İncirliova'da 57 kilometre yol yapıldığını, ASKİ
'nin 164 kilometrelik altyapı çalışması yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu "Sizlerin Aytekin Başkan'a desteğinizle bu yaptığımız hizmetler İncirliova'ya katlanarak gelir. Bu seçimi alırsa kadınlar alır" dedi.
Kadınların yoğun coşkusuyla alkışlanan Başkan Çerçioğlu, Aytekin Kaya ile birlikte vatandaşları selamladı. Başkan Çerçioğlu, İncirliovalı kadınları da 31 Mart akşamı Atatürk
Kent Meydanı'ndaki kutlamaya davet etti. - AYDIN
Güncel
Kaynak: İHA