Haberler » Güncel » Çerçioğlu muhtarlarla buluştu

Çerçioğlu muhtarlarla buluştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlar toplantısının üçüncüsü düzenlendi.

21.10.2019 15:17Çerçioğlu muhtarlarla buluştu
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından muhtarlar toplantısının üçüncüsü düzenlendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve İlçe belediye başkanlarının muhtarlar ile bir araya geldiği toplantıda Aydın ilinin sorunları masaya yatırıldı ve çözüm önerileri konuşuldu.

Görevlerine yeni başlayan muhtarları tebrik eden Başkan Çerçioğlu, muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu söyledi. Aydın il genelinde yapılan yatırımlarla ilgili katılımcılara bilgi veren Başkan Çerçioğlu, tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı ve tüm katılımcılara verdikleri katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür etti. - AYDIN

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:43 Brezilya'da küçük uçak düştü: 3 ölü
16:43 Gaziantep'te iki şehit için uğurlama töreni
16:43 Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı
16:43 Öğretmeni dövdüğü iddia edilen müdüre, yeni okulunda tepki
16:42 Giresun'da suç örgütü operasyonu
16:42 Şili'de zam protestolarında ölü sayısı 11'e yükseldi
16:42 Kırklareli'nden kısa kısa
21.10.2019 16:44:21