Cercle Brugge, Yunus Akgün için transfer teklifinde bulundu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray 'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda takımın genç futbolcularından Yunus Akgün için Belçika 'dan talip çıktığı öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcunun transferi için teklif yapıldı.

CİM-BOM SICAK BAKIYOR

Galatasaray altyapısından yetişen ve zaman zaman A Takım'da forma şansı bulan Yunus Akgün için Belçika'dan Cercle Brugge takımı devreye girdi. Sarı kırmızılılara transfer için 2 milyon euroluk bonservis teklifi yapıldı. Galatasaray'ın 19 yaşındaki futbolcunun satışına onay vermesi bekleniyor.

(Futbol Arena)