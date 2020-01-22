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Cercle Brugge, Yunus Akgün için transfer teklifinde bulundu

Belçika ekibi Cercle Brugge, Galatasaray'ın 19 yaşındaki oyuncusu Yunus Akgün için 2 milyon euroluk transfer teklifinde bulundu.

22.01.2020 17:09 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:34

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren 'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda takımın genç futbolcularından Yunus Akgün için 'dan talip çıktığı öğrenildi. 19 yaşındaki futbolcunun transferi için teklif yapıldı.

CİM-BOM SICAK BAKIYOR

Galatasaray altyapısından yetişen ve zaman zaman A Takım'da forma şansı bulan Yunus Akgün için Belçika'dan Cercle takımı devreye girdi. Sarı kırmızılılara transfer için 2 milyon euroluk bonservis teklifi yapıldı. Galatasaray'ın 19 yaşındaki futbolcunun satışına onay vermesi bekleniyor.

(Futbol Arena)

Cercle Brugge, Yunus Akgün için transfer teklifinde bulundu

Galatasaray, Yunus Akgün, Belçika, Brugge, Spor


HABER YORUMLARI (8)
SADİO MANE:genler gelecek çöpler gidecek (oradaki gelecek demek satılmasın manasında ) tff başınada artık tüpçü emlakçı geçmesin abi yeter da
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HASAN:Belhandayı.satma.genclerı.sat
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ASD:Belhandaya teklif yağıyorda yönetimmi satmıyor sanıyorsun acaba cok komiksin
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YORUMCU:belçika 20 milyona satar
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GSLİ:ANCA SELÇUKU OYNATIRSIN YILARDIR BİR HALTE YARAMAZ GENÇLERİ OYNAT
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CİMBOM:sat gitsin sat para lazım buna verilen şans babacana verilmedi
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ŞİKEBAHÇE:şu çocuğu adam akılı oynatmadın terim yazık
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KARTAL:Civcivler yesin :)))))
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