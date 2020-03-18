Cerebral palsy gönüllüleri Runatolia Maratonu’nda çocuklar için koştu
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye, Adım Adım platformunun düzenlediği yardımseverlik koşusu Runatolia Maratonuna katıldı.
18.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:10
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye, Adım Adım platformunun düzenlediği yardımseverlik koşusu Runatolia Maratonuna katıldı. Maratonda 38 gönüllü Cerebral Palsy'li çocuklar için koşarak 60.723 TL bağış topladı.
Kaynak: Dunya.com
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