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Cerebral palsy gönüllüleri Runatolia Maratonu’nda çocuklar için koştu

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye, Adım Adım platformunun düzenlediği yardımseverlik koşusu Runatolia Maratonuna katıldı.

18.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:10
Cerebral palsy gönüllüleri Runatolia Maratonu’nda çocuklar için koştu
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye, Adım Adım platformunun düzenlediği yardımseverlik koşusu Runatolia Maratonuna katıldı. Maratonda 38 gönüllü Cerebral Palsy'li çocuklar için koşarak 60.723 TL bağış topladı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Ekonomi

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