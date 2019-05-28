CEREBRAL Palsy'li çocuklar ritmin gücü ile iyileşebiliyorlar!

Cerebral Palsy'li bireylerin müzik eğitimi ile konuşmaları daha anlaşılır hale gelebiliyor, hareket özgürlüğü ve motivasyonu dansla artıyor.

Gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan fiziksel bir engellilik durumu olan Cerebral Palsy'de, motor hareketlerdeki problemlerin tedavisinde erken dönemde yapılan müdahaleler oldukça önemlidir. Cerebral Palsy'de eğitim önemlidir, bu eğitime ne kadar erken yaşta başlanırsa çocukların bağımsızlaşması o kadar kolaylaşabilir. Müzik eğitimi de Cerebral Palsy'lilerin eğitim yöntemlerinden sadece biridir. Müzik eğitimiyle dinleme, söyleme, hareket etme gibi becerilerin kazanılmasından olumlu yönde gelişim sağlanır.

RUTİN HAREKETLERİ SEVEREK YAPMALILAR

Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları Müzik Öğretmenleri, özel gereksinimli çocukları sosyal hayata kazandırmak için müziğin iyileştirici gücünden yararlanıyor. Okulun günlük ve toplumsal yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimleri içerisinde şarkıyı söylemek, dans etmek, müziği dinlemek ve enstrüman çalmak yer alıyor. Cerebral Palsy'de hareket becerisi ile ritim duygusu birlikte çalışıyor. Eğitim sırasında bir perküsyon veya bateri ile çalışan çocuğun gereken kaslarını eğlenceli şekilde çalıştırılmasına olanak veriliyor. Bu çalışmada çocukların kollarını belli ritimlerle kaldırıp indirmesi gibi belli başlı hareketleri yapabilmelerini sağlamak amaçlanıyor. Müzik eğitimi ile dinleme becerisi, duyduğunu anlama gibi beceriler de destekleniyor ve bu kabiliyetlerdeki gelişim günlük yaşama yansıyor. Eğitimde rutin hareketleri severek ve belli sıklıkla yaptıkları için çocuklarımızın tüm kaslarında ciddi gelişmeler gözleniyor.

Kaynak: Bültenler