Cerebral Palsy'li öğrenciler başarılarını yaz şenliğiyle kutladı

Okul bahçesinde düzenlenen "4. Geleneksel Yaz Şenliği ve Mezuniyet Töreni"nde Cerebral Palsy'li öğrenciler eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşadı.

11 Haziran 2019 günü öğrenciler ve aileleri birbirinden güzel ve renkli dakikalara şahit oldu. Öğrencilerin aldıkları eğitimin hem bireylere hem de ailelerine verdiği mutluluğa ve coşkuya dikkat çeken Cerebral Palsy Türkiye-Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Direktör Yardımcısı Faik Benli, "Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, edindikleri becerileri kalıcı hale getirmek, hayata hazırlamak bizim en büyük görevimiz. Öğrencilerimizin yanında olmak ve gelişimlerini gözlemlemek bize büyük mutluluk veriyor. Onlar bizim evlatlarımız. Eğitimde başarının sırrı sevgi ve fedakarlıktır. Okulumuzda eğitim gören çocuklarımıza büyük emek veren, her zaman sevgi ve fedakarlıkla onların yanında olan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları Müdürü Murat Kurt ise; "Kurulduğumuz günden bugüne okulumuzun en büyük amacı öğrencilerimizi sosyal hayata hazırlamak oldu. Hafif Düzey Zihinsel Engelliler Okulumuzda temel amacımız öğrencilerimizin kaynaştırma yoluyla akranları ile birlikte eğitimlerine devam etmeleridir. Bu nedenle derslerde yoğun olarak akademik becerilerin kazandırılmasına odaklanıyoruz. Uygulama Okulumuzda ise ana amacımız öğrencilerimize temel becerileri kazandırmak, günlük hayata adapte etmek, kendi kendilerine yetebilme becerilerini kazandırmaktır. Geçtiğimiz yıllarda okulumuzdan mezun olup kaynaştırma öğrencisi olarak eğitimlerine devam eden öğrencilerimizi takip ediyoruz. Onların başarıları bizlere büyük mutluluk veriyor." dedi.

Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları

2011 yılında açılan Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları Türkiye'de Cerebral Palsy'li çocuklara eğitim-öğretim hizmeti veren ilk ve tek özel eğitim okuludur. Bünyesinde Hafif Düzey Zihinsel Engelliler İlkokulu ve anasınıfı, Orta ve Ağır Düzey Zihinsel Engelliler İlk ve Ortaokulu olmak üzere 3 ayrı okulda eğitim-öğretim hizmeti sunulmaktadır. 3 Okulumuzun toplam kapasitesi 20 sınıf ve 134 öğrencidir. 2018 -2019 eğitim öğretim döneminde okulumuz toplam 74 öğrenciye hizmet sunmuştur. 5 yıl içinde toplam 30 öğrencimiz mezun olmuştur. Okul bünyesinde oluşturulan sınıflarda, öğrencinin Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından verilen okul yönlendirme rapordaki zihinsel yetersizlik düzeyi (hafif, orta veya ağır) dikkate alınmaktadır.

Okulda özel gereksinimli çocuklar için hazırlanmış MEB Eğitim programı uygulanmaktadır. Bu program Teknoloji destekli özel eğitim, fizyoterapi uygulamaları, duyu bütünleme çalışmaları, spor, resim ve müzik etkinlikleri ile zenginleştirilmiştir. Ayrıca mutfak atölyesi, uygulama evinde yürütülen çalışmalar ile öğrencilerin günlük yaşam becerileri desteklenmektedir.

Özel Metin Sabancı Özel Eğitim Okullarındaki ana hedefimiz öğrencinin doğal gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı ortamlarda eğitim görecek şekilde kaynaştırmasının sağlanmasıdır. Bu doğrultuda öğretmenlerin ve yöneticileri desteklemenin yanı sıra ailelerin konu hakkındaki bilgilerini artırmak üzere özel okullar ve devlet okullarıyla çalışmalar yürütülmekte ve danışmanlık verilmektedir. Metin Sabancı Okulları aynı zamanda Türkiye Özel Okullar Birliğinin Özel Eğitim Okulu olan tek üyesidir.

Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı), Türkiye'de Cerebral Palsy (CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. Cerebral Palsy'li çocuk ve erişkinlerine tes¸his, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sagˆlayarak, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunup, çocuklarımız ve ailelerinin kendi ihtiyaçlarını kars¸ılayabilen, sosyal hayatta daha fazla yer edinebilen bireyler olmaları için gayret etmektir. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 35 bin 569 metrekare alan üzerinde; Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Aile Danışma Merkezi bulunan Cerebral Palsy Türkiye kurulduğu günden bugüne 30 bine yakın çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu. 1972 yılından beri, şeffaf ve hesap verebilirlik prensipleriyle hizmet veren Vakıf, konu hakkında bilinirliği artırmak ve çocuklarımıza daha çok destek sağlayabilmek için Eylül ayından itibaren "Cerebral Palsy Türkiye" markasıyla yoluna devam etmektedir.

Kaynak: Bültenler