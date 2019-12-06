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Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (2)

MEZARI BAŞINDA HÜZÜNLÜ ANMAOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, doğum gününde, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı.

06.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:03Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (2)

MEZARI BAŞINDA HÜZÜNLÜ ANMA

Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir, doğum gününde, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı. Ceren'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir ile çok sayıda arkadaşı, Ceren Özdemir'in mezarına çiçek bıraktı. Anmada gözyaşlarına boğulan anne Gülfer Özdemir, "Yavrum, katil seni mi seçti? Senin yerinde keşke ben olsaydım. Yavrum sen kimseyi kırmazdın, nasıl kıydılar sana? Canım kızım sensiz ben ne yaparım?" diyerek ağıt yaktı. Acılı annenin ağıtı, Ceren'in kabri başındakilerin yüreğini dağladı.

Nedim KOVAN/ULUBEY (Ordu),



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Kaynak: DHA

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