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Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (5)

VAN'DAKİ CEZAEVİNE NAKLEDİLDİOrdu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, Van'daki cezaevine nakledildi.

06.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:34Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (5)

VAN'DAKİ CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, 'daki cezaevine nakledildi.

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle öldürmek' ve 'iki polisi yaralamak' suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde cezaevi nakil aracıyla yola çıkarıldı. Bir süre Erzurum'da bekletilen Arduç, ardından Van'a gönderildi. Katil zanlısı Arduç, cezasını Van cezaevinde çekecek.



Ceren Özdemir, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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