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Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (6)

SINIFINDA HÜZÜNLÜ ANMAOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki sınıfında anma töreni düzenlendi.

06.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:00Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (6)

SINIFINDA HÜZÜNLÜ ANMA

'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki sınıfında anma töreni düzenlendi. Törene Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, akademisyenler, öğrenciler ve Ceren'in arkadaşları katıldı. Törende arkadaşları, Ceren'in sırasının üzerine, karanfiller ile önceki doğum gününde sınıf olarak çektirdikleri, 'Doğum günün sonsuza dek kutlu olsun Ceren' yazılı fotoğrafı bıraktı.

SEVDİĞİ ŞARKIYI SESLENDİRDİLER

Arkadaşları, doğum gününde sınıfında andıkları Ceren için çok sevdiği ABD'li şarkıcı Josh Groban'ın 'You Raise Me Up' isimli şarkısını söyledi. Bu sırada duygulanan öğrenciler, gözyaşı döktü. Sınıftaki anmada yoklama da alınırken, Ceren'in adı okunduğunda herkes, 'Aklımızda ve kalbimizde' dedi.

ADI, ÜNİVERSİTEDE YAŞATILACAK

Anma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, Ceren'i unutmayacaklarını söyledi. Akdoğan, öğrencilerin talebi üzerine Ceren'in adının üniversitede yaşatılması için çalışma başlatacaklarını da belirtti.

'DOĞUM GÜNÜ İÇİN PLAN YAPMIŞTIK'

Sınıf arkadaşı Ayşe Türkmen Akkaş, Ceren'in doğum gününü kutlamak için kendisiyle plan yaptığını anlatarak, "Doğum günü için kendisiyle plan yapmıştık. Doğum gününü bungalovlarında kutlayacaktık; ama olmadı. Çok üzgünüz. Onu asla unutmayacağız. Adını her yerde yaşatacağız" diye konuştu.



Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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