Haberler » Güncel » Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (8) - Haber

Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (8)

'TEMENNİMİZ, BAŞKA CERENLER ÖLMESİN'Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için düzenlenen yürüyüşe katılan baba Yılmaz Özdemir, açıklamada bulundu.

06.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 21:36Ceren, bugün 21'inci yaşını kutlayacaktı (8)

'TEMENNİMİZ, BAŞKA CERENLER ÖLMESİN'

'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için düzenlenen yürüyüşe katılan baba Yılmaz Özdemir, açıklamada bulundu. Acılarının büyük olduğunu belirten ve başka Ceren'lerin ölmemesini temenni eden Yılmaz Özdemir, "Vatandaşlarımız, bizim sesimiz olduğu için hepsine çok teşekkür ederiz. Ülkemiz adına temennimiz, başka Cerenler ölmesin. Benim gibi başkaları da bu olayları yaşamasın istiyorum. Üzüntümüz çok büyük. Tüm Türkiye'ye ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmayıp sesimiz olan, sosyal medya takipçileri ve basın mensuplarına da sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Yürüyüş, Ceren'in saldırıya uğrağı evinin önünde sona erdi. Kalabalık, burada Ceren'in hayatını kaybettiği apartmanın girişine karanfiller bıraktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AİLEYİ ARADI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Özdemir ailesine taziye dileklerinde bulunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ordu'da bir cinayete kurban giden Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşmede Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etmiş, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" denildi.



Yılmaz Özdemir, Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:56 Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı: 7 ölü - Haber
21:56 Muğla'da yüzey dezenfektanından etkilenen 36 işçi hastaneye kaldırıldı - Haber
21:55 Ekonomist Erkin Şahinöz, konferansa katıldı - Haber
21:54 Van'daki terör operasyonunda örgütsel dokümanlar ele geçirildi - Haber
21:51 Akıncı TİHA, ilk uçuş testini gerçekleştirdi - Haber
20:25 Okul koridorunda dehşet! Arkadaşı ile kavga eden öğrenci okula silahla geldi - Haber
20:06 Yaşlı adam, cami tuvaletinde ölü bulundu - Haber
20:05 Annelerinin evde yalnız bıraktığı iki kardeş yangında dumandan zehirlenerek öldü - Haber
19:42 Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı - Haber
19:36 Son dakika: Ağrı ve Bingöl'de peş peşe iki deprem meydana geldi - Haber
6.12.2019 22:05:58