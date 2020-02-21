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Ceren Damar cinayeti davası öncesi aileden basın açıklaması

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin görülen dava öncesi Şenel'in ailesi basın açıklaması yaptı.

21.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:05Ceren Damar cinayeti davası öncesi aileden basın açıklaması
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından öldürülmesine ilişkin görülen dava öncesi Şenel'in ailesi basın açıklaması yaptı.
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılmış, davanın iki önceki celsesinde sanık Hikmet'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın bugünkü celsesinde mahkemenin kararını açıklaması beklenirken, Şenel'in ailesi dava öncesi Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Şenel'in babası Mustafa Damar, diğer aile bireyleriyle yaptığı basın açıklamasında adalet beklediklerini söyledi. Açıklamada hazır bulunanlar ise "Ceren Damar için adalet istiyoruz" yazılı pankart açtılar.
(İHA)

Ceren Damar, Güncel

Kaynak: İHA

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