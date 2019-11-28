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Ceren Damar davasında kapalı duruşma talebi

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanık avukatı duruşmanın kapalı görülmesini mahkemeden talep etti.

28.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:03Ceren Damar davasında kapalı duruşma talebi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanık avukatı duruşmanın kapalı görülmesini mahkemeden talep etti.

Akademisyen Şenel'in, 2 Ocak 2019'da öğrencisi tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın görülmesine yarın Ankara 33. Ağır Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Sanık Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, mahkemeye gönderdiği dilekçe ile duruşmanın kapalı görülmesi talebinde bulundu. Bıçak, dilekçede, "Gerek bir önceki duruşma esnasında, gerek soruşturma sırasında sanığın adil yargılama hakkını engellemeye, kamuoyu oluşturmaya, yargılama sürecini münipüle etmeye, savcı ve hakimleri etki altına almaya, hakim ve savcıların vicdanlarıyla bağlantılarını kesmeye, sanığı peşinen suçlu göstermeye yönelik birçok faaliyet gerçekleşmiştir. Adil yargılama hakkını engelleyen bu faaliyetler; duruşma ilk celse öncesi, duruşma ilk celsesi boyunca ve duruşma ilk celsesi sonrası olmak üzere 3 başlık altında gereği yapılmak üzere bilginize ve dikkatinize sunulmuştur. Başta devlet erkanı olmak üzere sayısız üniversite, sivil toplum örgütü, kurum, kuruluş ve kişiler tarafından sanığı suçlu gösteren açıklamalar yapılmıştır. Sanığı suçlu gösteren, birçok ve köşe yazısı yazılmıştır. Dava bitmeden birçok kurumda mağdurun adını taşıyan kütüphane ve benzeri yerlerin açılışı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Bıçak, dilekçede, "Sanığın savunma hakkı ve adil yargılanma hakkının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını, sanık müdafisinin savunma görevinin gereği gibi icra edebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, dilekçede belirttiğimiz nedenlerle adil ve sağlıklı bir yargılama yapılabilmesi için duruşmaların kapalı gerçekleşmesini saygılarımızla arz ederiz" dedi. - ANKARA

Ceren Damar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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