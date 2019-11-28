Haberler » Güncel » Ceren Damar davasında kapalı duruşma talebi - Haber

Ceren Damar davasında kapalı duruşma talebi

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanık avukatı duruşmanın kapalı görülmesini mahkemeden talep etti.

28.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:10Ceren Damar davasında kapalı duruşma talebi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada, sanık avukatı duruşmanın kapalı görülmesini mahkemeden talep etti.
Akademisyen Şenel'in, 2 Ocak 2019'da öğrencisi tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin açılan davanın görülmesine yarın Ankara 33. Ağır Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. Sanık Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak, mahkemeye gönderdiği dilekçe ile duruşmanın kapalı görülmesi talebinde bulundu. Bıçak, dilekçede, "Gerek bir önceki duruşma esnasında, gerek soruşturma sırasında sanığın adil yargılama hakkını engellemeye, kamuoyu oluşturmaya, yargılama sürecini münipüle etmeye, savcı ve hakimleri etki altına almaya, hakim ve savcıların vicdanlarıyla bağlantılarını kesmeye, sanığı peşinen suçlu göstermeye yönelik birçok faaliyet gerçekleşmiştir. Adil yargılama hakkını engelleyen bu faaliyetler; duruşma ilk celse öncesi, duruşma ilk celsesi boyunca ve duruşma ilk celsesi sonrası olmak üzere 3 başlık altında gereği yapılmak üzere bilginize ve dikkatinize sunulmuştur. Başta devlet erkanı olmak üzere sayısız üniversite, sivil toplum örgütü, kurum, kuruluş ve kişiler tarafından sanığı suçlu gösteren açıklamalar yapılmıştır. Sanığı suçlu gösteren, birçok ve köşe yazısı yazılmıştır. Dava bitmeden birçok kurumda mağdurun adını taşıyan kütüphane ve benzeri yerlerin açılışı yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
Bıçak, dilekçede, "Sanığın savunma hakkı ve adil yargılanma hakkının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasını, sanık müdafisinin savunma görevinin gereği gibi icra edebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını, dilekçede belirttiğimiz nedenlerle adil ve sağlıklı bir yargılama yapılabilmesi için duruşmaların kapalı gerçekleşmesini saygılarımızla arz ederiz" dedi.
(Abdullah Sarica/İHA)

Ceren Damar, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:20 Kraliçe Elizabeth tahtı bırakıyor
14:19 FLAŞ
14:19 Batman'da PKK/KCK'ya drone'lu operasyon: 30 gözaltı
14:19 Artçı sarsıntı sırasında yaşanan panik kameralara yansıdı - DIRAÇ
14:15 Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Aydıner'e ziyaret
13:56 Türkiye ile Libya arasında tarihi anlaşma! Rum ve Yunanların Doğu Akdeniz oyunu bozulacak
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:45 Tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı, zabıtalar tek tek topladı
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:20 Fenerbahçe, Victor Moses ile yolları ayırıyor
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
08:20 Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı
19:00 Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı
16:28 Fenerbahçe'den Ersun Yanal paylaşımı! Beğeni yağmuruna tutuldu
28.11.2019 14:20:49