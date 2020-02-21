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Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis

ANKARA'da sınavda kopya çekerken yakaladığı Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'e (24) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

21.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:10Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis

ANKARA'da sınavda kopya çekerken yakaladığı Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'e (24) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada takdir indirimi uygulanmadı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hasan İsmail Hikmet'in, 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Yargılama sonucunda mahkeme heyeti sanık Hikmet'e, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığa 'ruhsatsız silah bulundurmak ve silahla tehdit' suçundan da 3 yıl hapis cezası verilirken, cezada takdir indirimi uygulanmadı.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, -



Ceren Damar, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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