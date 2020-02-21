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Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis (3)

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMAAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi ile ilgili davada mahkemenin kararıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

21.02.2020 18:13 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:13Ceren Damar'ı öldüren öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis (3)

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi ile ilgili davada mahkemenin kararıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, 'Mahkemelerde savunmanın ahlaki ya da hukuki bir sınırı olmalı mıdır?' sorusunun uzun süre hukuk dünyasını meşgul ettiğine dikkat çekerek, "Nihayet modern hukuk, savunmanın etik ve yasal sınırlarını belirleyen kurallar öngörmüştür. Çünkü insan onurunun dokunulmazlığı, bütün hakların üzerindedir. Bugün Ceren Damar davasında vicdanların feryadını işiten yargı; kazanmak için her yolu mubah gören anlayışa itibar etmeyerek, masum bir kadının hatırasını korumuş, insan onurunun kırılmasına da izin vermemiştir. Bu vesileyle, Ceren Damar'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Cenazesi başında sevgili eşinin dediği gibi iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis, iyi bir doktor değil; önce iyi bir insan olmaya çalışın" ifadelerini kullandı.



Ceren Damar, Güncel

Kaynak: DHA

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