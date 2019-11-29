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Ceren Damar'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi (1)

ANKARA'da sınavda kopya çekerken yakaladığı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hasan İsmail Hikmet'in, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

29.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:02Ceren Damar'ı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi (1)

ANKARA'da sınavda kopya çekerken yakaladığı Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i (27) odasında bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hasan İsmail Hikmet'in, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet hakkında, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açıldı.

Sanık Hikmet'in, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. İkinci duruşmada savcı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanık Hikmet'in, Türk Ceza Kanunu'nun 82'nci maddesi kapsamında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.



Hasan İsmail, Ceren Damar, Güncel

Kaynak: DHA

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