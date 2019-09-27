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Ceren Damar Şenel davası başladı

Çankaya Üniversitesinde 2 Ocak 2019'da öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

27.09.2019 14:10Ceren Damar Şenel davası başladı
Çankaya Üniversitesinde 2 Ocak 2019'da öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Sabahın erken saatlerinde çok sayıda sivil toplum örgütü, kadın hakları ve duruşmayı izlemek isteyen vatandaşlar Ankara Adliyesine geldi. Duruşmayı izlemek için salona çıkan birçok izleyici, yer kalmaması sebebiyle duruşma salonuna alınmadı.

Sanık Hasan İsmail Hikmet'in dinlenmesinin ardından duruşmaya 1 saat 15 dakika ara verildi. - ANKARA

Hasan İsmail, Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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