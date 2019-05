Ceren Damar Şenel'in ismi Batıkent Gençlik Merkezi'ne verildi

Kaynak: İHA

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in adı, Batıkent Gençlik Merkezi'ne verildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen genç akademisyen Ceren Damar Şenel'in doğum günü vesilesiyle babası Mustafa Damar ile geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi yapmış ve Batıkent Gençlik Merkezi'ne Ceren Damar Şenel'in adının verileceği müjdesini paylaşmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımı ile Batıkent Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törenle genç akademisyenin adı gençlik merkezine verildi.Törende bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bugün Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nin açılışıyla hunharlığa, vahşiliğe ve insafsızlığa karşı sevginin, merhametin, adaletin ve kötülüğe karşı dik duruşun mesajını veriyoruz. Ceren Damar kardeşimiz 2 Ocak 2019 tarihinde bu misyona hizmet ederken bir caninin alçakça saldırısı sonucu şehit edildi. Bu insanlık dışı, insanlığa sığmayan vahşi saldırı hepimizi derinden etkiledi ve bu kardeşimizin her anlamdaki örnek şahsiyeti hem bir akademisyen olarak hem bir sporcu olarak hem de bir insan olarak rol model kişiliği onun şahsını ilelebet yaşatmaya sorumlu kıldı. Ceren Damar Şenel kendisini hem bir akademisyen olarak hukuk eğitimi noktasında kendini adamış, çalışkan, gayretli, öğrencileriyle, akademisyen arkadaşlarıyla uyumlu, karakterli bir kişilik olarak hem de sosyal olaylara duyarlı ve gönüllülük noktasındaki faaliyetleriyle de tüm topluma örnek bir kişilik olarak yaşam süren bir kardeşimizdi. Spor noktasında da bizim o hayal ettiğimiz gençlerimizin hem sporda hem bilimde öncü olmasını istediğimiz gençlerimiz adına da örnek bir kişilikti ve tüm yönleriyle pırlanta bir insanı kaybettik. Cerenlerin ölmeyeceğini alçaklara, vahşi hisleriyle hareket edenlere, hunharca cinayete teşebbüs eden başta o kişi olmak üzere tüm dünyaya bir mesaj olarak bugün Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'ni açarak Cerenlerin ölmeyeceğini ve yeni Cerenlerin de varolmaya devam edeceğini haykırıyoruz" dedi.Baba Mustafa Damar ise, 2 Ocak'ta aile olarak büyük bir acı yaşadıklarını ve bu acıyı ülke olarak topyekun yaşadıklarını, derinden hissettiklerini söyledi. Acıyı yaşamanın doğal ve insani bir duygu olduğunu ancak bu olayı kabul etmenin mümkün olmadığını ifade eden Damar, duygularını şu sözlerle ifade etti:"Çünkü bir evladı kaybettik. Her evlat anne ve baba için çok kıymetli, çok değerlidir. Evladımızın 9 ay sabırla yolunu gözleriz ve her gün dua ederiz sağ salim doğması için. Doğumundan sonra onun iyi bir şekilde yetişmesi, vatana ve millete hayırlı evlat olması için dua ederiz. Bu duygu ve düşüncelerle evlatlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Ahlaklı bir insan olması, iyi eğitim alması için varımızı yoğumuzu ortaya koyarız ama bir gün kopya çeken, sınav hırsızlığı yapan bir cani gelir ve onu sizden koparır. Niçin? Mevzuata, akademik teamüllere, etik kurallara uygun olarak görevini tam ve layıkıyla yaptığı için. Hırsızlığa izin vermediği için, dik ve ilkeli durduğu için ve hakkı savunduğu için. Hepimiz için üzücü bir olay. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu bir değer katledildi. Sadece kızımız katledilmedi. Kızımızın sahip olduğu değerlere sahip yetiştireceği yüzlerce öğrenci katledildi, yazacağı onlarca makale, kitap katledildi."Törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Ceren Damar Şenel'in ailesi ile birlikte gençlik merkezinde incelemelerde bulundu. - ANKARA