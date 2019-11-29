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Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davası

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davanın ikinci celsesi başladı.

29.11.2019 10:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:57
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemiyle açılan davanın ikinci celsesi başladı.
Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet ile maktulün annesi Feyzan, babası Mustafa, kız kardeşi Selin Damar, eşi Levent Şenel ve müdahil Çankaya Üniversitesi'nin avukatı katıldı.
Duruşmayı Çankaya Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri ile kadın örgütü üyelerinin çoğunluğunu oluşturduğu kalabalık bir grup da takip ediyor.
Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, davanın ikinci duruşması için toplandıklarını belirterek, "Birinci duruşmada kızıma iftiralar atıldı. İfadesini sözlü vermekten aciz katilin önüne yazılı tutuşturulan metinden okunarak iftiralar atıldı. Savunma hakkı arkasına gizlenerek iftiralar atıldı ve dava mecrasından saptırılmaya çalışıldı." diye konuştu.
Kendilerine arabuluculuk teklifleriyle gelindiğini ifade eden Damar, bunları milletin ve yargının takdirine bıraktıklarını söyledi. Damar, duruşma sonrasında da gerekli açıklamaları yapacağını söyledi.
Kadın Meclisleri adına konuşan Mizgin Sümbül de Ceren Damar Şenel'in adalet için öldürüldüğünü dile getirerek, "Biz de onun bıraktığı mücadeleyi burada, adliye salonlarında sürdürmeye devam edeceğiz. Kadın cinayetlerini durdurana dek devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti duruşma salonuna beklendiği sırada, maktulenin eşi Levent Şenel, izleyicilerden sanığa, sanığın ailesine ve avukatına sataşmada bulunulmamasını isteyerek, "Duruşma ne kadar hızlı, şeffaf, adil olursa adalet de o kadar erken tecelli eder." dedi.
Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversitedeki odasında ateşli silah ve bıçakla öldürülmüştü. Katil zanlısı öğrencisi Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.
Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davası

Çankaya Üniversitesi, Hasan İsmail, Ceren Damar, Güncel

Kaynak: AA


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