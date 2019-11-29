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Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada savcı, sanık Hikmet'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

29.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:30Ceren Damar Şenel'in öldürülmesi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada savcı, sanık Hikmet'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet, Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, taraf avukatları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Beyanların alınmasının ardından söz alan cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Savcı, mütalaasında sanık Hikmet'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma, taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor. - ANKARA

Hasan İsmail, Ceren Damar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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