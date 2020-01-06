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Ceren'e granitten mezar yapıldı, taşında yazılı sözler duygulandırdı

ORDU'da, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir (20) için ailesi, granitten mezar yaptırdı.

06.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:48 Ceren'e granitten mezar yapıldı, taşında yazılı sözler duygulandırdı

ORDU'da, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir (20) için ailesi, granitten mezar yaptırdı. Mezar taşında, Ceren'in fotoğrafı ile sosyal medya hesabından paylaştığı kısa yazı yer aldı. 

'nun Altınordu ilçesinde, 3 Aralık 2019'da, cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından takip edilip, evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in ailesi, kızları için granitten mezar yaptırdı. Ceren'in Ulubey ilçesine bağlı Kumanlar Mahallesi'nde bulunan kabristandaki mezarı, granit mermerle çevrildi. Mezar taşının ön yüzüne, 'Yılmaz- Güfer kızı Ceren Özdemir' yazılıp, fotoğrafı konuldu. Taşın arka yüzünde ise Ceren'in sosyal medya hesabından paylaştığı, 'Sınırlarımın ötesine geçmeyi öğreniyorum ve artık isteklerimi bastıranların yanında duramam. Bazen büyümek için insanları geride bırakmak zorunda olduğumu öğrendim ve bu öz sevginin ötesinde nihayet kim olduğumun meselesi' yazısı yer aldı. Ceren'in babası Yılmaz Özdemir ise sosyal medya hesabından 'Prensesimin istirahatgahını geçireceği mekanı Allah'ın izniyle hazır' notuyla kızının mezarından fotoğraflar paylaştı.



Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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