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Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (2)

'SABAH KENDİME YENİ AVLAR ARADIM'Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un polise verdiği ifade kan dondurdu.

05.12.2019 09:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:55Ceren'e ilk müdahaleyi hemşire annesi yapmış (2)

'SABAH KENDİME YENİ AVLAR ARADIM'

Ceren Özdemir'i kalbinden bıçaklayarak öldüren cezaevi firarisi Özgür Arduç'un polise verdiği ifade kan dondurdu. Cezaevinden firar ettiğinde birilerini öldürmeyi planladığını anlatan katil zanlısı şunları söyledi:

"Üzerimdeki montu bir mağazadan çaldım. Ses çıkartan aparatı kopartıp, üzerime giydim. Bıçağı bir av malzemecisinden çaldım. Param olsa silah alacaktım ama param yoktu. Katliam yapmak istiyordum. Zıpkın çalmayı da düşündüm ama ancak bıçak çalabildim. 'Bıçağın karşısında kim durabilir bir bakayım' dedim. Bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım gözlerimle. Ceren'e daha fazla darbe vuracaktım ama etrafta birileri vardır, diye korktum. Ceren'i farklı noktalarda öldürmek istedim. Ama birisinde yaşlı bir adam çıktı karşıma öldüremedim. Kız az daha beni fark ediyordu. Ben hemen büfeye daldım. 'Hapisteyken mutlaka birilerini öldürmeliyim' diye kafamda tasarladım. Cinayetten sonra inşaatta sabahladım. kendime yeni avlar aradım ama fırsat bulamadım."



Ceren Özdemir, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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