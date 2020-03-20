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Ceren Gündoğdu İlk albümüyle karşınızda: kapalı gözlerle…

Ceren Gündoğdu'nun, söz ve müzikleri kendisine ait 7 yeni şarkısından oluşan ilk stüdyo albümü "Kapalı Gözlerle" Universal Müzik Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşuyor.

20.03.2020 10:49 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:50
Ceren Gündoğdu İlk albümüyle karşınızda: kapalı gözlerle…

"Göz kapaklarının altında henüz keşfedilmemiş bir kâinat var.

Şarkı söylerken, dua ederken, dilek tutarken, öpüşürken gözlerin hep kapalı; çünkü o 'gerçek' anlarda dışarıyı unutuyor, kendinle buluşuyorsun."

Yazdığı aşk şarkılarıyla, sonucu ne olacak olursa olsun, derinlere inip kendi hislerini keşfetmekten ve ifade etmekten korkmayan cesur kadınlara alan açmaya çalıştığını söyleyen şarkıcı, yalın ve samimi hikayeleri güçlü melodilerle birleştirdiği bir albümle dinleyenleri kendi iç dünyasına doğru bir yolculuğa davet ediyor.

Universal Music Türkiye etiketiyle yayınlanan albümün prodüktörlüğünü Cihan Mürtezaoğlu ve Arel Koray Nalbant üstlenirken, kayıtları Babajim İstanbul ve Pür Recording stüdyolarında tamamlanan şarkılarda piyano koltuğunda Ceren Gündoğdu 'yu görüyoruz.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Universal, Gündoğdu, Türkiye, Güncel

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