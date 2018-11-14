Ceren Hindistan'dan Şaşırtan Açıklama: Mustafa Sandal Bana Yazarken Irmak Ünal'la Birlikteymiş

Adı Mustafa Sandal'la aşk iddialarına karışan oyuncu Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olarak Sandal'la tanışma evresinde olduklarını itiraf etmişti. Hindistan, bugün telefonla bağlandığı programda ise Sandal'la tanışma evresindeyken Irmak Ünal'la sevgili olduğunu öğrendiğini söyledi.

"MUSTAFA BENİMLE KONUŞURKEN IRMAK'LA BİRLİKTEYMİŞ"

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal'la aşk yolunda ilk adımı attıklarını söyleyen Ceren Hindistan, Sandal'ın ihanetiyle sarsıldı. Hindistan, telefonla bağlandığı 2. Sayfa'da "Mustafa Sandal bana yazarken Irmak Ünal'la birlikteymiş." dedi.

AŞK MESAJLARI ATMIŞTI

2.Sayfa'nın sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt, geçtiğimi ay Ceren Hindistan'ın Mustafa Sandal'dan gelen mesajları kendilerine gösterdiğini açıkladı. İkilinin açıklamalarına göre Mustafa Sandal, Ceren Hindistan'a şu mesajları atmış: "Sen çok güzelsin, ben yakışıklı neden sevgili olmuyoruz?", "Tek sıkıntı sana bakarken yaşanacak konsantrasyon bozukluğu", "Bana sana aşık olmaktan başka çare bırakmadın beni flörtle kandıramazsın", "Gördün mü magazinlerdeki resimleri nasıl da güzel duruyoruz.", " Bana fotoğraf atar mısın gözlerine bakmak istiyorum"