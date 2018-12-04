Ceren Hindistan Masaj Salonu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Ceren Hindistan, İzmir'deki bazı masaj salonu kartvizitlerinde fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFINI MASAJ SALONU KULLANMIŞ

Avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçe sunan Ceren Hindistan, "Kartvizitlerden birinde bikinili, bir diğerinde yüzünün belirgin olduğu fotoğrafı kullanılmış. Şüpheliler hakkında dolandırıcılık, hakaret, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından iddianame hazırlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Ceren Hindistan, fotoğraflarının olduğu kartvizitleri delil olarak savcılığa sundu.