04 Aralık 2018, 19:33
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Ceren Hindistan Masaj Salonu Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Ceren Hindistan, İzmir'deki bazı masaj salonu kartvizitlerinde fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ceren Hindistan, İzmir'deki bazı masaj salonu kartvizitlerinde fotoğraflarının izinsiz olarak kullanıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFINI MASAJ SALONU KULLANMIŞ

Avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçe sunan Ceren Hindistan, "Kartvizitlerden birinde bikinili, bir diğerinde yüzünün belirgin olduğu fotoğrafı kullanılmış. Şüpheliler hakkında dolandırıcılık, hakaret, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçlarından iddianame hazırlanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı. Ceren Hindistan, fotoğraflarının olduğu kartvizitleri delil olarak savcılığa sundu.

İzmir,Ceren Hindistan
04 Aralık 2018 Salı 19:33



YORUMLAR (4)
ÖYLECE: doğru işe ne denir
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AKİLL: Senin gibi ahlaklı birini nasıl olursa ahlaksız işlerde kullanırlar . Yazikkkk
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TERENN PAKİSTAN : Merhaba ceren bende Terenn Pakistan seninle yarım fincan kahve içmek isterdim . Bir fincan için çok zaman kaybısin .
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