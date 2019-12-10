Ceren Hindistan, Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı

Bir çocuk annesi 30 yaşındaki oyuncu ve manken Ceren Hindistan'ın 62 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba düşen aşk iddiasıyla ilgili canlı yayında açıklama yapan Hindistan, "O benim abim gibidir. Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

"YILLARDIR ÇOK SEVDİĞİM BİRİSİ, ARAMIZDA AŞK YOK"

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre: Ceren Hindistan ile Mehmet Ali Erbil aşk yaşıyor. Aralarında yaklaşık 30 yaş bulunan ikili bir aydır gece gündüz mesajlaşarak konuşmaya başladı. Hakkındaki iddiaların ardından sunucuların kendisini ısrarla aramasının ardından canlı yayına bağlanan Hindistan, aşk iddiaları hakkında şunları aktardı: "Böyle bir şey olamaz. Mehmet Ali çok sevdiğim bir insan. Hastanede ziyaret ettim. Böyle bir aşk olamaz. Mehmet Ali benden yaprak sarması istediği için ona sarma götürdüm. Mehmet Ali benim yıllardır abi olarak sevdiğim bir insan."

"KIZIMLA EVİNE GİTTİM"

"Aramızda böyle bir şey söz konusu dahil olamaz. Kim nereden çıkardı hiç bilmiyorum. Çok komik geldi ben aramak isterken siz beni aradınız. Ben evine kızımla gittim, gittiğimde Erbil'in ilk eşi oradaydı kızı da oradaydı. Mehmet Ali'nin yine bir şeye ihtiyacı olsa koşarak giderim. Yoğun bir mesajlaşma trafiğimiz bile yok. Sadece 'Neredesin ne yapıyorsun' diye sormuştu o kadar. "