Ceren Damar Şenel cinayetinde sanıktan tepki çeken iddia: Ceren'le ilişkimiz vardı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, okuldaki odasında tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hasan İsmail Hikmet'in yargılanmasına başlandı. Hikmet, savunmasında Şenel'i iddia edildiği gibi kopya çekerken yakaladığı için değil, ilişkileri olduğu ve kendisini terk ettiği için yaptığı baskı ve tehditlerden bunaldığı için öldürdüğünü söyledi. Tutuklu sanığın sözlerine Şenel'in ailesi ile izleyiciler, "Adam ol, insan mısın sen?" diye bağırarak tepki gösterdi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, 2 Ocak'ta üniversite yerleşkesindeki odasında öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hasan İsmail Hikmet'in, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılanmasına Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

SALON ÖNÜNDE İZDİHAM YAŞANDI

Duruşmaya, tutuklu sanık Hasan İsmail Hikmet ve Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel, babası Mustafa, annesi Feyza, kız kardeşi Selin Damar ile meslektaşları, öğrencileri ve kadın örgütü temsilcileri katıldı. Duruşmaya gösterilen yoğun ilgi nedeniyle salon önünde izdiham meydana geldi. Bu nedenle dışarıda kalanlar ile polis arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

KATILMA TALEPLERİ ALINDI

Mahkeme, sanığın savunmasına geçilmeden önce katılma taleplerini aldı. Ceren Damar Şenel'in yakınları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çankaya Üniversitesi'nin katılma taleplerini kabul eden mahkeme, aralarında Ankara Barosu olmak üzere çok sayıda baro ile kadın ve eğitim örgütlerinin katılma taleplerini ise kabul etmedi.

Ceren Damar Şenel

SANIK: ÇOK PİŞMANIM

Duruşmaya takım elbiseli ve kravatlı gelen sanık Hikmet, "23 yaşındayım, bu vahim olaydan dolayı çok pişmanım. Benim yaşadığımı kimse yaşamak istemez. Olaydan önce ve sonrasında zaten psikolojik tedavi görüyordum. Bu yüzden kafamı toparlayamıyorum" diyerek başladığı savunmasının devamını kağıttan okuyacağını söyledi.

CEREN'İN EŞİ, SALONDAKİLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Sanık Hikmet'in, "Sevdiğim kadını kaybetmenin tarifi yok" sözlerine, Şenel'in yakınları, avukatları ve izleyiciler tepki gösterdi. Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel, ayağa kalkarak, "Lütfen herkes sakin olsun. Gereken cevabı ben vereceğim" diyerek, salondakileri sakinleştirdi.

"CEREN'LE İLİŞKİMİZ VARDI"

Savunmasına devam eden tutuklu sanık, 2015 yılında ders kaydını yaparken Ceren Damar Şenel ile tanıştığını anlatarak, "Daha sonra duygusal ilişkimiz oldu. Benim kız arkadaşım vardı. Kız arkadaşımdan ayrılmamı söyledi. Ben önce reddettim. Ancak arkadaşlığımızı sürdürmeye devam ettim. Birkaç kez cinsel birlikteliğimiz olmuştur. 'İlişkimizi kız arkadaşına söylerim' diye beni tehdit etti. Ceren çok kıskanıyordu. Ceren'in yüzünden kız arkadaşımla ilişkimi bitirmek zorunda kaldım" diye konuştu. Bu iddialar üzerine salondakiler, "Adam ol, insan mısın sen?" diye bağırdı.

Sanık Hasan İsmail Hikmet

KOPYA ÇEKERKEN YAKALANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Sınavda kopya çekerken Ceren Damar Şenel tarafından yakalandığını itiraf eden sanık Hikmet, "O gün herkes kopya çekiyordu. Ceren Damar'dan ayrıldığım için sadece benimle uğraşıyordu. Bana daha önce sürekli, 'seninle uğraşacağım senden intikam alacağım' diyordu. Her sınavda yanıma gelerek, başımda durarak, görevli oluyordu. Olayın yaşandığı gün üçüncü sınavım vardı. Üç sınavımın olduğunu, eski günlerin hatırına toleranslı davranmasını istedim. Sınav başladıktan sonra kopya çekmeye başladım. Yanıma gelerek, kopya malzemelerimi aldı. Benimle uğraşacağını söyledi. İntikamını alacağını söyledi. 'Annene nasıl FETÖ'den işlem yaptıysam sana da aynısını yaptıracağım' dedi. Annemi bu işe karıştırdığı için sinir krizi geçirdim. Annem hakkında söylediği sözleri unutamadım. Geçirdiğim zor zamanları düşündükçe sinirlendim. Babamın silahını aldım. Plan ve tasarlama yapmadım. Ceren, annemi bu işe karıştırmasaydı bu vahim olay olmayacaktı. Yanına gittim, Ceren'e, 'Nasıl bir insansın, FETÖ iftirası atılmasında ilgin var mı?' diye sordum. Ceren bana bağırdı, 'Seni de harcarım' dedi. O anda sinir krizi geçirdim. Ceren'i bıçakla yaraladım. Silahı kafama dayadığım sırada birkaç kişi geldi. Silah ateş aldı, Ceren'e isabet etti. Öldürmek istemedim. Üzgünüm" dedi.

"NİYE BÖYLE SAÇMA SENARYO YAZDI, BİLEMEDİM"

Söz alan Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar, sanığın anlattıklarının Brezilya dizilerinin senaryoları gibi olduğunu belirterek, "Ceren iyi yetiştirilmiş iyi eğitim almış, ahlakla donatılmış bu toplumun yetiştirdiği çok değerli kıymetli bir evlat, bir bilim kadınıdır. Yurt dışında eğitim görmüştür. Değerlerimize sahiptir. Kızımın görev yaptığı yer yüzlerce öğrencinin görev yaptığı, günde onlarca eğitim gören insanlarla birlikte olduğu, iletişim kurduğu bir kurumda çalışıyor. Katilin bu anlattığı hikayeleri nereye oturtacağız bilemiyorum. Niye böyle saçma bir senaryo yazdılar bilemedim" diye konuştu.

"BİR AYNAYA BAK, BİR KIZIMA BAK"

Baba Damar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu katilin anne ve babası polis kökenlidir. Katil annesi, FETÖ'den ihraç ediliyor. Olay oluyor, biz acımızla yanarken, bu katilin annesi ve babası emniyette cirit atıyor. Annesi okula gidip, katilin aracını alıyor. Delil karartıldığını düşünüyorum. Bir de 'ilişkimiz var' diyor. Bir aynaya bak bir de kızıma bak. Allah aşkına sen kimsin ya? 2016 yılında annesi FETÖ'den ihraç edilmiş. Üç yıl sonra olay yaşanıyor. Bir insana iftira atmak insanlığın en alçak seviyesidir. Annesi otomobili kaçırıyor, bir gün sonra 'araçta intihar mektubu buldum' diyor. Olaydan önce yazıyorsun, ondan sonra da 'bilerek öldürmedim' diye yazıyorsun. Bu mektubun annesi ve babasının polis gözetiminde iken yazıldığı kesin. Polislerin ona yardım ettiği açıktır. Zalim hak ettiği zaman adalet tecelli edecektir. Beceriksiz bir senaryo yazmıştır."

"ÖLMÜŞ İNSANIN ARKASINDAN İFTİRA ATAN HAYSİYETSİZ"

Anne Feyza Damar da sanığın sözlerine tepki göstererek, "Böyle bir katili yetiştirmek için çok yorulmuşlar. Ölmüş insanın arkasından attığı iftira onun bir kez daha ne kadar şerefsiz, haysiyetsiz olduğunu göstermiştir. Kızım süt kadar temiz" diye konuştu.

"SANIĞIN SÖYLEDİKLERİ YALANDAN İBARETTİR"

Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel ise, eşiyle ilişkisinin 2011 yılında başladığını ifade ederek, "Bugün bile eşime duyduğum aşk, sevgi ve güven devam etmektedir. Karşımda kendi emeği ve bilgisi ile sınavı bile geçemeyecek, hırsızlık denilen kopya işlemini şiar eden bir zat duruyor. Masum, savunmasız güçsüz bir insana arkasından saldırıyor. Kalleşçe saldırıyor. Dolayısıyla ağzından çıkanların hiçbir kıymeti yoktur. Söyledikleri yalandan iftiradan ibarettir. Ceren'in hayalleri vardı. Çocuklarının olması, haysiyetli öğrenciler yetiştirmek gibi. Ceren hayatına mal olmasına rağmen korkmadı. Ceren hoca başkalarının tanımadığı öğrencilerin hakkını korumak için canını vererek, son dersini Türkiye'ye vermiştir. Bıçakla değil kalemle, silahla değil kitapla yaşadı. Kimseye iftira atmadı. Kimseye kalleşçe saldırmadı. O vicdanlı bir anne ve baba tarafından yetiştirilmiş bir vatan evladıdır. Bu şahıs yüce Türk yargısını yanıltamayacak. Son nefesini verdiğinde Allah'ı da yanıltamayacak. Ahirette Ceren Damar Şenel seni bekliyor olacak" şeklinde konuştu.