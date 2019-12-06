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Türkiye'nin ağladığı Ceren, doğum gününde mezarı başında anıldı! Annesinin feryadı yürek dağladı

Ordu'da feci şekilde katledilen ve tüm Türkiye'nin ağladığı Ceren Özdemir, doğum gününde sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Ceren'in annesi Güfer Özdemir'in "Doğum günleri planları yapıyordun, ben nasıl dayanırım, keşke şarkı söyleyip dans etseydin" feryadı yürekleri dağladı.

06.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:41

Ordu'da evinin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir, doğum gününde mezarı başında anıldı. Anne Güfer Özdemir'in feryatları yürekleri dağladı.

Ordu'da geçtiğimiz günlerde saat 19.35'te antrenman sonrası evine gireceği esnada kalbinden büyük bir bıçak darbesi alan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, ağır yaralandı. 112 acil servis ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜMÜNDEN 3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Olayın gerçekleştiği gün doğum gününe 3 gün kalan Ceren Özdemir'in katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak önce Perşembe Efirli Cezaevine gönderildi, oradan da Van'a nakledildi. Aile, doğum gününü kutlamaya hazırlanan ve arkadaşlarından "Doğum günümü unutmayın" isteğinde bulunan Ceren Özdemir'i, doğum gününde mezarı başında andı.

ANNESİ KIZININ KIYAFETLERİNİ GİYDİ

6 Aralık tarihinde dünyaya gelen 20 yaşındaki Ceren Özdemir, toprağa verildikten 2 gün sonra mezarı başında anıldı. Anne Güfer Özdemir, kızının kıyafetlerini giyerek mezarı başında gözyaşı döktü. Annenin, "Doğum günleri planları yapıyordun, ben nasıl dayanırım, keşke şarkı söyleyip dans etseydin, ben yatsaydım orada keşke, benim yavrumu nasıl aldılar? Senin kıyafetlerini giydim de geldim" şeklindeki feryatları ise yürekleri dağladı.

MEZARA KARANFİL BIRAKILDI

Ulubey ilçesinin Kumanlar Mahallesi'ndeki mezarının başında, doğum gününde anılan Ceren'i, baba Yılmaz Özdemir, ablası Gizem, arkadaşları ve yakınları da yalnız bırakmadı. Ceren'in mezarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Türkiye'nin ağladığı Ceren, doğum gününde mezarı başında anıldı! Annesinin feryadı yürek dağladı

3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
cok zor tarifi yok bir anne olaak aynı acıyı yaşadım haberi okurken bile sol tarafım sızladı allah kimseye bu acıyı tattırma rabbim
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