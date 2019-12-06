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Ceren'in babası 'idam' istedi

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, idama karşı olduklarını ama bu tür vakalarda idam cezasının gerektiğini söyledi.

06.12.2019 16:05 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:05Ceren'in babası 'idam' istedi
Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, idama karşı olduklarını ama bu tür vakalarda idam cezasının gerektiğini söyledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İlçeye bağlı Zaferi Milli Mahallesi'ndeki eve gelen Torun, burada baba Yılmaz ve anne Güfer Özdemir'e başsağlığı dileyerek, ailenin acısını paylaştı.
"İDAM CEZASI GEREKLİ"
Baba Yılmaz Özdemir, idama karşı olduklarını ama bu tür vakalarda idam cezasının gerektiğini belirterek, "Yarın yine bunları topluma bırakacaklar. Açığa alacaklar, açıktan yine kaçacaklar. Ben gül gibi çocuğumu 20 yıldır yetiştirmiştim. Bunun kararını artık devlet büyükleri verecek. Bizim sorumluluğumuzda değil. Bu problemi büyüklerimiz çözecek" dedi.
"ONU YETİŞTİRMEK İÇİN 35 SENEDİR GARSONLUK YAPIYORUM"
Çocuklarını yetiştirmek için yıllarca garsonluk yaptığına değinen baba Yılmaz Özdemir, "O çocuğumuzu yetiştirmek, bu hale getirmek için 35 senedir garsonluk yapıyorum. Bize düşen vatana millete faydalı çocuklar yetiştirmek. Ben de onu yaptım zaten. Başka da elimden bir şey gelmez" diyerek Ceren'in bugün doğum günü olduğunu hatırlattı.
(Selim Kuşcu/İHA)

Yılmaz Özdemir, Ceren Özdemir, Güncel

Kaynak: İHA

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