Haberler » Güncel » Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı (2) - Haber

Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı (2)

CEREN İÇİN YÜRÜDÜLEREvinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için Ordu ve Fatsa ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

07.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 17:36Ceren'in 'bale öğretmenliği' hayali yarım kaldı (2)

CEREN İÇİN YÜRÜDÜLER

Evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir için ve ilçesinde yürüyüş düzenlendi. Kent merkezinde düzenlenen yürüyüşe katılan çok sayıda kişi Ceren Özdemir'in saldırıya uğradığı evinin önüne karanfiller bıraktı. Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda ise yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar,  kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarına tepki gösterdi.

'ARTIK SUSMUYORUZ'

Yürüyüşe katılan Ceren Özdemir'in arkadaşı Eftelya Hazar, bu tür olayların yaşanmaması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Artık susmuyoruz, bu düzene son demeliyiz. Bu canları alan katillerin cezalarını almalarını ve bir daha böyle bir olay kimsenin başına gelmemesi için yasal bir düzen yapılmasını istiyoruz" dedi.

'CERENLERİMİZ ÖLMESİN'

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise kadına yönelik şiddetin, insanlığa şiddet olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Ceren kardeşimizin yerine başka bir erkek evladımız da olabilirdi. Bu yürüyüşün insanlık açısından bir yürüyüş olduğunu düşünüyorum. Fatsa ilçemizde birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin birçok yerinde sağlanmış bu birlikteliği haklı gururunu yaşıyoruz. Cerenlerimiz ölmesin ve her zaman yaşasın" diye konuştu. Fatsa ilçesindeki yürüyüş, Plevne Meydanı'nda sona erdi.

Ahmet BAYRAK/FATSA(Ordu), -



Ceren Özdemir, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54 Meyve suyu kutusunda uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı - Haber
17:53 Kadın sporcular, 'kadına şiddete hayır' demek için ringe çıkacak - Haber
17:53 Bakanlar Turhan ve Kasapoğlu, pazaryeri esnafını ziyaret etti - Haber
17:52 70 yıl sonra beyaz gelinlik giydi - Haber
17:52 Manisa bakan pekcan, kasapoğlu ve turan, manisa'da - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
15:10 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye halkı "Artık gidebilirsiniz" demedikçe çıkmayacağız - Haber
14:26 Döndü ninenin gelinlik hayali 85 yaşında gerçeğe dönüştü - Haber
7.12.2019 17:55:05