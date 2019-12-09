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Son dakika: Ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Son dakika: Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak, öldüren Özgür Arduç, Van'da tutuklu bulunduğu yüksek güvenlikli cezaevinde bileklerini kesip, intihar girişiminde bulundu.

09.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:58

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu.

LAVABODAKİ FAYANSLARI KIRDI

'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti. Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Ordu'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi-balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evine doğru yola çıktı. Geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren'in katil zanlısının Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Zanlı ilk ifadesinde, "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.

CerenCeren'in katilinin ailesine ilişkin çarpıcı bilgiler ortaya çıktı! Babası anneannesini; dayısı babasını öldürdü

Son dakika: Ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ceren Özdemir, Van, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (58)
ZAMANIN ZALİMLERİ:bu tarz olaylarda sadece suçu işleyene değil kişinin anne babasına çevresel faktörlere devletlerin idare biçimine kadar inilmediği takdirde çözülmez diye düşünüyorum. nüfus patlamasının olduğu yıllar 8-10 kişi aynı odada kalırdık aynı kaptan yemek yerdik gibi şeylerin sonuçlarıdır bunlar inanın bu toplumda bunlardan daha çok var. keşke daha iyi şartlarda daha iyi bir ailede savaşların olmadığı düzensiz nüfus patlamasının olmadığı bir zamanın çocukları olsaydık.
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ZIRT:Adalet tecelli edecek ama hangisi önce tecelli edecek merak konusu. İçerdeki adalet mi dışardaki adaletmi. İçerde de bir adalet bakanlığı var suç işleyenler bunu bilmiyor. Hiç biri tecelli etmezse bile Allah ın adaletinden kaçış yok.
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ZIRT:Bunun ailesi komple katil. Babasıda katilmiş , dayısı da katilmiş. Cezalarını yatıp çıkmışlar bile. Müebbet hapis keşke ismi gibi olsa bir daha çıkışları olmasa. Maalesef katiller bile çok kolay dışarı çıkıyor.
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KÜBRA:AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM. . CEZAEVİNDEKİ KİŞİLERE, ÖZELLİKLE KATİLLERE PSİKOLOJİK EĞİTİM VERİLMELİ, PSİKİYATRİ ATANMALI ONLARI İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞMALI. ÇÜNKÜ NASIL OLSA BİRGÜN ORADAN ÇIKACAKLAR, ÇIKTIKLARINDA MASUM İNSANLARIN BAŞINA BÖYLE BELA OLMASINLAR. . O Kİ İDAM YOK, MÜEBBET YOK BU ÜLKEDE, OZAMAN BİZE ZARAR VERMEMELERİ İÇİN ONLARI İYİLEŞTİRİN. . EN İYİ ÇÖZÜM BU GİBİ.
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ZIRT:Bunu iyileşti diye salmışlar zaten. ilk cinayeti değilki. Kusura bakma bunların iyileşmiş halleri bu kadar oluyor.
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SAPRİİ:Hastaneden firar etmek için yaptığı bir oyun bence.
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ONUR:hergün ölmek için yalvarırsın inşallah
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ADALET:yalvarır yalvarır merak etme sen Onur kardeş,
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CEREN ÖZDEMİR:Sana öyle kolay ölüm yok
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D.PAŞALI:Demek ki kendisine yakınen ilgi ve alaka başlamış.
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