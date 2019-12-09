Son dakika: Ceren'in katil zanlısı, cezaevinde intihar girişiminde bulundu

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan, balerin Ceren Özdemir'i 3 Aralık'ta, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç, tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar girişiminde bulundu.

LAVABODAKİ FAYANSLARI KIRDI

'Canavarca hisle kasten öldürme' ve 'iki polisi yaralama' suçlarından tutuklanan, güvenlik gerekçesiyle Perşembe Efirli F Tipi Cezaevi'nden Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen Arduç, lavabodaki fayansları kırarak, parçalarıyla bileklerini kesti. Bu sırada cezaevi görevlileri tarafından görülen Arduç, güvenlik önlemleri altında hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi edilen Özgür Arduç, işlemlerinin ardından tekrar cezaevine götürüldü.

NE OLMUŞTU?

Ordu'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi-balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası evine doğru yola çıktı. Geldiği evinin önünde, binanın giriş kapısını açmak için ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, anahtarı pencereden atmasını istedi. Abla da pencereden anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından içeri giren bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Ceren'in katil zanlısının Özgür Arduç olduğu tespit edildi. Zanlı ilk ifadesinde, "Sabah inşaatta kaldım. Meyve aldım yeni avlar aradım ancak fırsatını bulamadım" dedi.