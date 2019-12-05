Haberler » 3. Sayfa » Ceren'in katil zanlısı cezaevine gönderildi - Haberler

Ceren'in katil zanlısı cezaevine gönderildi

Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35) cezaevine gönderildi.

05.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:13Ceren'in katil zanlısı cezaevine gönderildi
'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35) cezaevine gönderildi.

Önceki gün evinin önünde kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35), emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Ordu Adliyesine çıkarıldı. Katil zanlısı, nöbetçi mahkeme tarafından, "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklandı. Özgür Arduç, Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi.

İfadeleri kan dondurmuştu

Öte yandan cinayet zanlısı Özgür Arduç'un, emniyette alınan ifadelerinde, kendine göre güçsüz kişileri kurban olarak seçtiğini, silah bulabilmesi durumunda da çok sayıda cinayet işleyebileceğini söylemişti. Ceren Özdemir'i öldürdüğü bıçağı bir markette çaldığını itiraf eden cinayet zanlısı Özgür Arduç'un, cinayetin işlendiği gün kendisine farklı kurbanlar da seçtiği ancak fırsat bulamadığından olayı gerçekleştiremediği de öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, yaklaşık 6 saatin ardından saat 18.20 sıralarında geniş çaplı güvenlik önlemi eşliğinde cezaevine sevk edildi. - ORDU

Ceren Özdemir, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:28 AİHM, Fransa'yı bir tutukluya 'insanlık dışı ve alçaltıcı muameleden' dolayı mahkum etti - Haberler
19:28 Batı Afrika açıklarında göçmen teknesi battı: En az 58 ölü - Haberler
19:26 Libya ile imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı. - Haberler
19:19 İran İstihbarat Bakanlığı Tahran'da terör saldırısının engellendiğini duyurdu - Haberler
19:19 Üniversite öğrencisinin yaşamına son verdiği siyanürü alışveriş sitesinden aldığı ortaya çıktı - Haberler
18:30 Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı - Haberler
18:17 Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti - Haberler
18:11 Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı - Haberler
18:00 Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
17:54 Kendini banyoda asan genci annesi son anda kurtardı - Haberler
5.12.2019 19:41:59