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Ceren'in katil zanlısı cezaevine gönderildi

Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35) cezaevine gönderildi.

05.12.2019 19:15 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:15Ceren'in katil zanlısı cezaevine gönderildi
'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35) cezaevine gönderildi.
Önceki gün evinin önünde kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç (35), emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Ordu Adliyesine çıkarıldı. Katil zanlısı, nöbetçi mahkeme tarafından, "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklandı. Özgür Arduç, Perşembe Efirli F tipi Cezaevine gönderildi.
İFADELERİ KAN DONDURMUŞTU
Öte yandan cinayet zanlısı Özgür Arduç'un, emniyette alınan ifadelerinde, kendine göre güçsüz kişileri kurban olarak seçtiğini, silah bulabilmesi durumunda da çok sayıda cinayet işleyebileceğini söylemişti. Ceren Özdemir'i öldürdüğü bıçağı bir markette çaldığını itiraf eden cinayet zanlısı Özgür Arduç'un, cinayetin işlendiği gün kendisine farklı kurbanlar da seçtiği ancak fırsat bulamadığından olayı gerçekleştiremediği de öğrenilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, yaklaşık 6 saatin ardından saat 18.20 sıralarında geniş çaplı güvenlik önlemi eşliğinde cezaevine sevk edildi.
(İHA)

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

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