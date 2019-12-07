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Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı

Adalet Bakanlığı'ndan Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, firar ettiği açık cezaevinden 2 arkadaşının da kaçtığı iddiasının doğru olmadığı açıklaması yapıldı.

07.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:24

'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un, firar ettiği açık cezaevinden 2 arkadaşının da kaçtığı öne sürüldü. Sosyal medyadaki iddialar ile ilgili Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Bakanlıktan, "Özgür Arduç'un Efirli Cezaevi'ndeki 2 arkadaşı daha firar ettiği haberleri doğru değil" bilgilendirmesi yapılırken gerekirse başsavcılığın konuyla ilgili açıklama yapacağı belirtildi.

"KATİLİN ARKADAŞLARI FİRAR ETTİ İDDİASI"

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katli zanlısı Özgür Arduç'un, 1 Aralık günü firar ettiği Ordu Efirli Açık Cezaevi'ndeki 2 arkadaşının dün firar ettiği iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar üzerine Ordu Üniversitesi ve öğrenci yurdu çevrelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı.

KATİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un, güvenlik gerekçesiyle nakledilmek üzere yola çıkarıldığı Şırnak Cezaevi'ni kabul etmediği söylenmişti fakat gerçek başka çıktı. Bölgeden gelen son bilgilere göre Şırnak'taki Cumhuriyet Başsavcılığı, cezaevinde uygun koşullar olmadığı için Özgür Arduç'u istemedi. Arduç'u taşıyan araç Van'a yönlendirildi. Mahkum, Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne nakledildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan acı olay, salı günü saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

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Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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