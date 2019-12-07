Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

ORDU'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, cezaevinden firar ettiği günün gecesinde, resepsiyon görevlisini tehdit ederek kaldığı otelin, 14 yıl önce, 13 yaşındayken bıçaklayarak ağır yaraladığı Dinçer A.'nın (27) ailesine ait restorana 150 metre mesafede olduğu ortaya çıktı. Geceyi geçirmek için tehdit ettiği resepsiyon görevlisi Deniz Aktaş, "Karnı açtı, ekmek arası bir şeyler verdim. 'Ekmeği yiyip çıkacağım' dedi. Gitmediğini fark edip, 'niye buradasın' dedim. Beni, 'seni öldürürüm' diyerek tehdit etti. 'Buranın hakimi de savcısı da benim' dedi. Otelde müşteriler vardı, olay büyümesin diye kalmasına izin verdik. O akşam beni de öldürebilirdi. Hala şoktayım" dedi.

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç, sorgusunda, cezaevinden firar etiği 1 Aralık gününün gecesini, Osmanpaşa Caddesi üzerindeki Vegas Otel'de geçirdiğini anlattı. DHA ekibi, Arduç'un, resepsiyon görevlisini tehdit ederek, kaldığı otele gitti. Otelin, katil zanlısının 14 yıl önce, bıçaklayarak ağır yaraladığı Dinçer A.'nın ailesine ait restorana 150 metre mesafede olduğu ortaya çıktı. Saldırının ardından eğitim hayatını yarıda kesen Dinçer A.'nın da çalıştığı restorana, yürüme mesafesindeki otelin resepsiyon görevlisi Deniz Aktaş, o akşamı şöyle anlattı:

"Saat 19.50 sıralarında otele geldi. 'Amasya'dan geliyorum, yanımda kimliğim yok' dedi. Ben de kimliksiz kayıt yapamayacağımı söyledim. 'Karnım çok aç' dedi. Acıyarak, ekmek arası bir şeyler götürdüm. 'Ekmeği yiyip, çıkacağım' dedi. Gitmediğini fark edip, 'Niye buradasın?' diye sordum. Beni, 'Seni öldürürüm' diyerek, tehdit etti. 'Buranın hakimi de savcısı da benim' dedi. Ben de ona 'Sana insanlık yaptık, hayırdır ne oluyor?' dedim. 'Beni sabaha kadar idare edeceksin' dedi. Otelde müşteriler vardı, olay büyümesin diye kalmasına izin verdik. Polisi aramadım. Çok korkmuştum."

'O AKŞAM BENİ DE ÖLDÜREBİLİRDİ'

O akşam saldırganın kendisini de öldürülebileceğini, hala şok içinde olduğunu belirten Aktaş, "Bu adamın Ceren'in katili olduğunu duyunca, psikolojim bozuldu. 'Halk beni yanlış anlar' diye çok korkuyorum, tedirginlik yaşıyorum. O gün sakallaydı. Ceren olayında ilk önce tanıyamadım, sonra tanıdım. Emniyetten geldiler, her şeyi anlattım. Acıyorsun, ekmek arası bir şeyler veriyorsun ama bak neler oluyor? Sabah ben kalkmadan çıkıp, gitmişti. O akşam beni de öldürebilirdi. Hala şoktayım. Bunları anlatırken dahi tedirgin oluyorum" dedi.