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Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metre mesafedeki...

KATİLİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA Ordu'da, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, cezaevinden firar ettiği ve resepsiyon görevlisini tehdit ederek kaldığı otelin bulunduğu sokakta yürüdüğü görüntüler...

07.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 23:21Ceren'in katili, 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metre mesafedeki...

KATİLİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

'da, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un, cezaevinden firar ettiği ve resepsiyon görevlisini tehdit ederek kaldığı otelin bulunduğu sokakta yürüdüğü görüntüler ortaya çıktı.Ceren Özdemir olayından önce güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, otelin kapısından üzerinde mont olmadan, sadece kazakla çıkan zanlının, elleri cebinde kısa süre yürüdüğü, ardından ters istikamete döndüğü, etrafına bakınıp yürümeye devam ettiği görülüyor.



Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA

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