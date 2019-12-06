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Ceren'in katili araçta tepki gösterdi, Van'a naklediliyor

Ordu'da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle nakledilmek üzere yola çıkarıldığı Şırnak Cezaevini kabul etmeyince araç Van'a yönlendirildi.

06.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:22Ceren'in katili araçta tepki gösterdi, Van'a naklediliyor
Ordu'da Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç (35), güvenlik gerekçesiyle nakledilmek üzere yola çıkarıldığı Şırnak Cezaevini kabul etmeyince araç Van'a yönlendirildi.

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde karayoluyla Şırnak Cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı. Ancak araçta tepki gösteren ve Şırnak'a gitmek istemediğini söyleyen Özgür Arduç'un içinde bulunduğu cezaevine nakil aracı yapılan görüşmeler sonrasında Van'a yönlendirildi. - ORDU

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Kaynak: İHA

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